70-річний вбитий чоловік пересувався на протезі.

Напередодні правоохоронці встановили особистість ізюмського ката, який вбив мирну мешканку через ревнощі. Їм вдалося ідентифікували ще одного російського нелюда, причетного до цинічного воєнного злочину – вбивства судмедексперта за проукраїнську позицію в Ізюмі на Харківщині.

Це 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899 27-ої окремої гвардійської мотострілецької бригаді 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 7 травня 2022 року російський військовий прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. У цей час на своєму робочому місці перебували працівники, серед яких був 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі.

Відео дня

"Окупант представився, назвав себе "племінником Кадирова" та почав розмовляти зі співробітниками. Судмедексперт сказав, що вважає перебування військових Російської Федерації на території міста Ізюм незаконним та сказав: "Хто вас сюди кликав?", - розповіли у прокуратурі.

У відповідь на це російський військовослужбовець почав поводити себе агресивно. Він декілька разів вдарив експерта в обличчя та зробив чотири постріли з автомата Калашникова у стелю.

"Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Коли російський військовослужбовець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, окупант застрелив чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Російському військовому було заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Окупація Ізюма на Харківщині – що треба знати

Окупація Ізюма на Харківщині тривала близько півроку – з березня по вересень 2022 року. Тут, як і на інших деокупованих територіях України, виявили численні свідчення воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками – масові вбивства та катування цивільних, пограбування тощо. Загалом на Харківщині зафіксовано близько 25% всіх встановлених воєнних злочинів, які окупанти скоїли в Україні.

Зокрема, після звільнення території неподалік Ізюму виявили близько 445 поховань цивільних людей, серед ексгумованих тіл 99% мали ознаки насильницької смерті.

Згодом виявили ще п'ять кладовищ з тілами вбитих українців – військових, цивільних, дітей. Виявляли на території області і катівні російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: