Російські військові під час вчорашнього ранкового удару по столиці вперше застосували ракети С-300 та С-400.

Російські військові під час вчорашнього ранкового удару по Києву вперше застосували ракети С-300 та С-400, які мають велику швидкість, тому система повітряної тривоги не встигла спрацювати.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, окупанти застосували ракети з північного напрямку, але поки він не підтвердив, що для цього використали територію Білорусі.

"Зенітна ракета С-400 має швидкість понад 4 тисячі кілометрів на годину, С-300 - понад 3 тисячі. Уявляєте, за скільки ця ракета пролітає 200 кілометрів? Був обстріл саме цими ракетами - С-300 та С-400. С-300 певних модифікацій, бо не кожна ракета летить на таку відстань. Було буквально одна-дві хвилини від пуску до вибухів. Є така загроза тепер. Зрозуміло, що буде вжито певних кроків щодо північного напрямку, щоб уникати таких речей", - сказав він.

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Також Ігнат зазначив, що окупанти і раніше використовували ракети типу С-300 для ударів по інших містах України.

"Такі атаки, як була в Києві, не є новиною для України. Так, в Києві вона була практично вперше, але маємо такі приклади, як Харків, Дніпро, Миколаїв, Запорізька область, де довгий час ворог застосовує ракети С-300 для завдання ударів, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити, і по мирних мешканцях. Ракети летять з відстані близько 150 кілометрів, і таким чином влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву", - сказав він.

Ракетні удари по Києву 14 січня 2023

Як повідомляв УНІАН, 14 січня зранку в Києві пролунала серія вибухів. Після цього у столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу. Постраждали об'єкти в Дніпровському та Голосіївському районах. Також уламки збитої російської ракети впали на території "Музею Пирогово".

Згодом в Офісі президента України повідомили про влучання ворогом у житлову забудову села Копилів Київської області. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області під час ранкової атаки російських окупантів загалом пошкоджено 18 приватних будинків - у них понівечені дахи та вікна.

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