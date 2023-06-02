Після вибуху було дуже яскраве сяйво, поділилася господиня пошкодженого будинку.

В один з будинків у Київській області влучили уламки російської ракети, знищено дах будівлі.

Будинок повністю вигорів, пожежу довго гасили, повідомляє телеканал "Київ", посилаючись на відомості господині житла пані Віри. За словами жінки, вибух пролунав приблизно через 20 хвилин після початку повітряної тривоги, і було дуже яскраве сяйво.

"Ми були в будинку, донька на другому поверсі була з внуком, а син - внизу, підвал там… А я була на першому поверсі, і ми почули сирену. Я дітям сказала, щоб вони спустилися з другого поверху. Діти спустилися, і через хвилин 20, мабуть, а може і… пролунав вибух. Тут таке було сяйво, що розповісти вам не можу я… А потім син дивиться - горить пальне (з ракети - Ред.)…", - поділилася жінка.

Ракетний удар по Київській області - сьогодні це варто знати

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що, за попередніми відомостями, у ніч на 2 червня росіяни запустили по українській території 15 крилатих ракет та 21 дрон, всі ворожі цілі були ліквідовані. Ігнат додав, що епіцентром атак знову були Київ та Київська область.

Пізніше стало відомо, що в Київській області внаслідок удару з боку супротивника постраждали 68-річний чоловік та 11-річна дитина.

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