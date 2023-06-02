Крім удару по столиці, минулої доби ворог завдав 46 авіаційних ударів по українських містах.

Російські окупанти продовжують практику щоденних атак по Україні зі застосуванням різних типів озброєння. По Києву цієї ночі ворог вдарив крилатими ракетами та дронами-камікадзе, використано понад 30 одиниць, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Київська влада попередньо інформувала про знищенням силами ППО понад 30 повітряних цілей різного типу, зокрема, ракет типу Х-101/555 та БпЛА "Shahed".

Відео дня

Крім удару по столиці, минулої доби ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", – констатує Генштаб.

Масовані атаки РФ по Україні - що треба знати

У травні російські окупанти повернулися до практики масованих обстрілів українських міст. По українській столиці минулого місяця було завдано 17 масованих ударів.

Водночас тактика ворога змінилася – атаки відбуваються зі застосуванням не тільки ракет, а й ударних дронів, з різних напрямків. Такий підхід, акцентували у Повітряних силах, дозволяє окупантам виявляти і виснажувати українські сили протиповітряної оборони.

Минулого місяця ворог значно активніше використовував для ударів дрони-камікадзе іранського виробництва. З початку повномасштабної війни і до 24 травня РФ випустила по Україні більше як 1100 таких дронів, більшість (майже 900) було збито. Наймасштабніша атака дронами по Києву з використанням 54 БПЛА відбулася 28 травня.

У Повітряних силах акцентували, на наразі у ворога достатньої БПЛА для того, аби зробити терористичні атаки щоденними.

Вас також можуть зацікавити новини: