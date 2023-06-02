Російські окупанти продовжують практику щоденних атак по Україні зі застосуванням різних типів озброєння. По Києву цієї ночі ворог вдарив крилатими ракетами та дронами-камікадзе, використано понад 30 одиниць, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.
"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Київська влада попередньо інформувала про знищенням силами ППО понад 30 повітряних цілей різного типу, зокрема, ракет типу Х-101/555 та БпЛА "Shahed".
Крім удару по столиці, минулої доби ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", – констатує Генштаб.
Масовані атаки РФ по Україні - що треба знати
У травні російські окупанти повернулися до практики масованих обстрілів українських міст. По українській столиці минулого місяця було завдано 17 масованих ударів.
Водночас тактика ворога змінилася – атаки відбуваються зі застосуванням не тільки ракет, а й ударних дронів, з різних напрямків. Такий підхід, акцентували у Повітряних силах, дозволяє окупантам виявляти і виснажувати українські сили протиповітряної оборони.
Минулого місяця ворог значно активніше використовував для ударів дрони-камікадзе іранського виробництва. З початку повномасштабної війни і до 24 травня РФ випустила по Україні більше як 1100 таких дронів, більшість (майже 900) було збито. Наймасштабніша атака дронами по Києву з використанням 54 БПЛА відбулася 28 травня.
У Повітряних силах акцентували, на наразі у ворога достатньої БПЛА для того, аби зробити терористичні атаки щоденними.