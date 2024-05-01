Йдеться про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

Окупаційна влада пропонує "інвесторам" з РФ купити незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя.

"Незаконно привласнені землі вздовж Азовського узбережжя окупаційна влада тепер активно пропонує так званим інвесторам із регіонів-шефів з Росії. Йдеться насамперед про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку", - повідомляє Центр національного спротиву.

Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що країна-агресор будує відносини з "інвесторами", які "можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію". Однак при цьому юридичне узаконення права власності на окуповані землі не відбувається.

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"Виглядає так, ніби сам Пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника", - наголосили у ЦНС.

Ситуація на окупованій території

На окупованій території Україні загарбники посилюють контроль над цивільними та критичною інфраструктурою. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ Росії збільшує кількість правоохоронних органів. РФ найняла 14 тисяч міліціонерів і розгорнула щонайменше 35 000 співробітників Росгвардії.

З 1 липня 2024 року загарбники планують виселяти мешканців окупованого Маріуполя з їхніх квартир та будинків, якщо ті не отримають паспорт РФ.

За даними британської розвідки. Москва готується до депортації українців на окупованих територіях.

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