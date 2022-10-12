У Лимані вже ексгумовано понад 40 тіл, зазначили в Офісі генпрокурора.

В деокупованому Лимані на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

В повідомленні сказано, що 4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих "ЛДНР" м. Святогірська і м. Лиману, в ході яких встановлено місця поховання місцевих мешканців.

Відео дня

"У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них - з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються. На території деокупованого Лиману на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій - лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом в ході огляду вже ексгумовано 44 тіла", - сказано в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, розпочато кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).

Контрнаступ ЗСУ та звільнення частини Донецької області - важливі новини

Збройні Сили України наприкінці серпня пішли у контрнаступ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

8 жовтня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що у двох громадах Донецької області від російських загарбників звільнили 40 населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: