Супротивник хотів зробити плацдарм у Білогорівці, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

У Білогорівці на Луганщині російські загарбники, намагаючись переправитись через річку Сіверський Донець, втратили майже 1 тис. осіб живої сили та близько 100 одиниць військової техніки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відеозверненні в Telegram.

"Та ганебна операцію, яку вони провели у Білогорівці, як поразка на Луганщині, увійде в історію цієї війни Росії проти України, тому що майже 100 одиниць техніки там розбили Збройні сили України, два батальйони загинуло у них там, а це майже тисячу бійців. Декілька понтонів зруйновано. Всі намагання прорватися, переправитися і зробити плацдарм у Білогорівці, вони всі були розбиті, нічого в них не вийшло", - сказав Гайдай.

При цьому він зазначив, що окупанти від своїх планів не відмовляються.

Нагадаємо, 14 травня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що упродовж кількох днів під Білогорівкою окупанти втратили до 1500 солдатів та офіцерів й близько 250 одиниць техніки.

16 травня радник очільника МВС Вадим Денисенко заявив, що найближчими днями головною "гарячою точкою" фронту буде Сєвєродонецьк. При цьому він переконаний, що російські окупанти "захлинуться" у боях з підрозділами Збройних сил України поблизу Сєвєродонецька й не досягнуть своїх цілей.

За даними Генштабу Збройних сил України, на нашій землі станом на 16 число вже знищили 27 700 супротивників та, зокрема, 1 228 танків.

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