Світло зникло майже по всій області.

Російські окупанти знеструмили понад 200 населених пунктів на Луганщині, обстрілявши високовольтну лінію.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", - сповістив він.

Гайдай додав, що основна причина зупинки газорозподільних - пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

"Від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області", - зауважив він.

Як писав УНІАН, російські окупанти розпочали нову фазу свого наступу на сході України.

"Це офіційна заява. Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються, тільки у двох містах вони [окупанти] пройшли. Це Кремінна і ще одне невеличке місто. Тривають бої, ми не здаємо своїх територій і спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Ввечері 18 квітня російські загарбники зайшли в місто Кремінна на Луганщині. Бої за місто тривали три доби із застосуванням Росією великої кількості бронетехніки для атаки на місто.

Вночі з 18 на 19 квітня українські військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній.

Вас також можуть зацікавити новини: