Втрати ворога становлять десятки загиблих серед особового складу.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що вночі українські військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, у Попасній. У ворога втрати у десятки загиблих, наші хлопці збили безпілотник "Орлан-10", важку техніку так само підбили. Тобто тримають позиції", - розповів Гайдай.

За його словами, вночі кількість атак, обстрілів та авіаударів суттєво збільшилась, але жодних успіхів ворог не мав.

15 квітня Гайдай інформував, що в Рубіжному тривають позиційні бої, місто зазнало серйозних руйнувань.

"Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає "русский мир": горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста - руїни. Орки знищили все", - казав голова ОВА.

Як писав УНІАН, російські окупанти розпочали нову фазу свого наступу на сході України.

"Це офіційна заява. Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються, тільки у двох містах вони [окупанти] пройшли. Це Кремінна і ще одне невеличке місто. Тривають бої, ми не здаємо своїх територій і спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про те, що російські загарбники зайшли в місто Кремінна на Луганщині, стало відомо ввечері 18 квітня.

Бої за місто Кремінна Луганської області тривали три доби із застосуванням Росією великої кількості бронетехніки для атаки на місто.

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