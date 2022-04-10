Окупанти прагнуть дійти до географічного кордону області.

Обстріли на Луганщині з боку російських окупаційних військ з кожним днем ​​посилюються. Мета окупантів - дійти до географічного кордону області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі "24 каналу".

"Знаєте, вони зараз хочуть зробити так, як з Маріуполем. Єдине що - з усією територією Луганської области. Їм плювати на життя людей, лікарні, школи, головне - дійти до географічного кордону", - впевнений він.

За словами Гайдая, очікується величезна битва.

"Вийти на кордони, географічні кордони Донецької та Луганської області - єдине, що залишилось рашистам, щоб хоч якось зберігти обличчя в цій війні. … Вони кістьми лягатимуть, не своїми звісно, щоб все ж таки вийти на ці кордони", - сказав він.

На думку Гайдая, бій триватиме протягом кількох днів. Вже зараз збільшується кількість обстрілів - і авіаційних, і ракетних, і артилерійських.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив. Наразі ці плани окупантів не мають успіху, тому вони постійно обстрілюють населені пункти по всій території Луганської області.

Маріуполь потерпає від обстрілів з перших днів війни, місто оточене, але досі не взяте окупантами під контроль.

За словами президента Володимира Зеленського, Маріуполь намагаються взяти штурмом 10 тисяч російських окупантів.

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