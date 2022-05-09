Противнику вдалося перекинути через річку мобільні понтонні переправи, поділився голова Луганської обласної військової адміністрації.

У Луганській області в районі Білогорівки й Рубіжного йдуть дуже серйозні бої.

Бойові дії ведуться по обидва боки траси на Бахмут ("дорога життя"), розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У нас йдуть дуже серйозні бої в районі Рубіжного і в районі Білогорівки. Там, якщо подивитися на карту, то в принципі практично з двох сторін з боку Попасної, з боку Білогорівки йдуть бої - це по обидва боки від траси, яка веде на Бахмут. Тобто Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут - це траса єдина така сполучна ланка, якою ми можемо завозити гуманітарні вантажі й вивозимо людей", - сказав він.

За його словами, ворог зміг перекинути через річку мобільні понтонні переправи, почав перекидати техніку, але щось пішло не так - танки переверталися, проте якусь частину техніки супротивник зміг переправити. Чиновник додав, що в плані переправи сьогоднішній день може стати досить вирішальним.

"Сьогоднішній день в принципі буде досить вирішальним в плані ось цієї переправи. Якщо ворогові вдалося б там закріпитися, то вони б далі розвивали наступ і дійшли б до траси. І вже б перекрили тоді повністю... сполучення з Луганською областю", - попередив глава ОВА.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивники спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й цивільних, зокрема, в населених пунктах Луганщини.

9 травня евакуація з Луганської області не проводитиметься, оскільки противник обстрілював трасу Лисичанськ - Бахмут.

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