В Маріуполі залишається близько 130 тисяч осіб, зазначив радник міського голови.

Одразу після псевдореферендуму на окупованих територіях почнеться пряма мобілізація чоловіків в Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в Маріуполі вже фіксується третя хвиля мобілізації. Проводиться мобілізація під виглядом вербовки в підрозділи МЧС, де набирають чоловіків віком до 30 років. Ніякого досвіду щодо тушіння пожарів окупанти не потребують. Пропонується посада інспектор по нагляду за пожежною безпеку після чого відправляють в Донецьк на навчання.

"Ну а потім розуміємо, що після того, як вони одягають форму, складають присягу, то навчання буде вже відбуватися в Донецьку не по тушінню пожарів, а безпосередньо військовій справі", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що у той самий час окупанти готуються безпосередньо до прямої мобілізації. Комендатура збирає дані принаймні для переміщення по місту. Потребується перепустка для виїзду, в’їзду в місто.

"Тобто таким чином вони відновлюють, формують свій військовий облік. І дані, які нам надходять за наших "інсайдів" кажуть про те, що як тільки дійде до проведення псевдореферендуму одразу після найближчим часом почнеться пряма мобілізація чоловіків на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі", - сказав Андрющенко.

За його словами, задля мобілізації окупанти примусом будуть відправляти людей на фронт. Будуть зачиняти будь-яку можливість евакуюватись в бік України, а бік Росії ще простіше зачинити цей коридор.

Також він зазначив, що за його підрахунками близько 130 тисяч осіб залишається в Маріуполі. З них абсолютна більшість це люди літнього і пенсійного віку. Працездатного населення небагато.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке відбулося 24 лютого, супротивникові вдалося взяти під контроль Маріуполь.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що вороги планують захопити Донецьку та Луганську області, щоб приєднати їх до Росії та у разі деокупації оголосити про повномасштабну мобілізацію.

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