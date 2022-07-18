Зараз росіяни не можуть оголосити повномасштабну мобілізацію, бо по закону в них немає війни, зазначив очільник Луганської ОВА.

Окупанти планують захопити Донецьку і Луганську області, аби приєднати їх до РФ і у разі деокупації оголосити про повномасштабну мобілізацію.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час інформаційного телемарафону.

"Якщо б відбулось захоплення Луганської області, то в них план такий: захопити Луганську і Донецьку область, потім оголосити швиденько, що вони приєднались до Російської Федерації і потім будь-яка деокупація будь-якого населеного пункту - це вже буде оголошено Росією як війна України проти Росії і тоді вже буде оголошена повномасштабна мобілізація", - розповів він.

За його словами, зараз росіяни не можуть оголосити повномасштабну мобілізацію, бо по закону в них немає війни.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і Кремль не оголошував Києву війну. Влада РФ назвала свої дії на українській території "спецоперацією".