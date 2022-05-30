Можна вважати розпочатим офіційне мародерство РФ, зазначив радник очільника Маріуполя.

Російські окупанти в Маріуполі закінчили навантаження української рулонної сталі на судно під прапором Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Порт. Окупанти закінчили навантаження рулонної сталі на судно РМ3 класу "Славутич" під прапором Росії. Вихід з акваторії порту попередньо заплановано на ранок завтра (31 травня - Ред.). Пункт призначення - Ростов-на-Дону", - написав він.

Андрющенко додав, що "офіційне мародерство Росії можна вважати розпочатим".

Нагадаємо, 28 травня Андрющенко розповів, що в Маріуполь зайшла велика група кадирівців, після появи яких розпочалось завантаження українського металопрокату з Маріупольського порту.

Радник зауважив, що не без допомоги кадирівців окупанти знайшли маріупольских фахівців для роботи у порту.

Андрющенко припустив, що оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити з порту малими партіями.

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