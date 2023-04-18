Він назвав пасорт РФ "квитком до призиву".

У тимчасово окупованому Мелітополі планують зібрати для військкомату дані місцевих мешканців, які отримали російські паспорти.

Про це повідомляє мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, тенденції до примусової мобілізації вже розпочалися. В ефірі національного телемарафону Федоров назвав російський паспортом "квитком до призиву та першочергової мобілізації".

"Наприклад, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих мешканців, хто отримав паспорти Російської Федерації", - розповів він.

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Примусова паспортизація: що відомо

Як відомо, російські загарбники проводять примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

За даними Центру національного спротиву, через низькі темпи отримання паспортів РФ українцями, кремлівські куратори критикують окупаційні адміністрації. У відповідь ті починають тероризувати мирне населення, погрожуючи їм та застосовуючи насильство.

Нещодавно російська Держдума РФ схвалила поправки, згідно з якими росіяни тепер отримуватимуть повістки в електронному вигляді.

Федоров зазначив, що після запровадження реєстру військовозобов’язаних і електронних повісток роздавати їх зможуть і людям в окупації.

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