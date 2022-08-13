Вибух був такої сили, що його чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу Мелітополя, зазначив мер міста.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров очікує на новини про втрати серед російських окупантів після зафіксованого у місті гучного вибуху.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні", - констатував мер.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що вибух у Мелітополі трапився у місці скупчення військових РФ - у будівлі військкомату.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти. Вороги, зокрема, змогли взяти під контроль Мелітополь.

У місті не раз лунали вибухи. 12 серпня стало відомо, що у результаті вибуху у Мелітополі був поранений колабрант - один з очільників виборчого штабу "Єдиної Росії" Олег Шостак.

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