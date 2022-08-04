Окупанти також продовжують ведення повітряної розвідки безпілотниками.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв кілька десятків населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, в акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Як писав УНІАН, після того як ЗСУ відігнали окупантів подалі від Миколаєва, а окупанти зрозуміли, що їхній план по захопленю міста провалився, вони постійно гатять по мирним жителям з різноманітної зброї.

Так, 2 серпня вночі російські окупанти обстріляли два райони Миколаєва. За попередіми даними, один з них обстріляли чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - вісьмома ракетами С-300.

4 серпня близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста.

Крім того, у небі над Миколаївською областю українські захисники збили чотири російські крилаті ракети типу Х. Пізніше у Командуванні Повітряних cил Збройних сил України повідомили, що по нашій країні з району півночі Каспійського моря було випущено вісім ракет. Росія застосовувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім ворожих ракет збили.

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