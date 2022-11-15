Востаннє "прильотів" протягом доби не фіксували ще в липні.

Станом на 18:00 15 листопада у Миколаївській області протягом доби не фіксувалися "прильоти" ракет, випущених з боку російських окупантів.

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, такого не було майже чотири місяці. Востаннє "прильотів" протягом доби не фіксували ще в липні.

"В нас є щоденний контроль за прильотами в області. Сьогодні, 15 листопада, вперше із 6 липня подали, що прильотів у всій області не було за добу. 18:00 – контрольний час", – наголосив Кім.

Відео дня

Ситуація в Миколаївській області

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 12 листопада 2022 року українські військові звільнили 48 населених пунктів області, які були під окупацією.

Раніше він повідомив, що вся Миколаївська область звільнена від окупантів. Однак під контролем російських загарбників залишається територія Кінбурнської коси.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поки що не радить жителям повертатись у місто на тлі звільнення Херсона. Він заявив, що життя Миколаєва поки не змінилося.

Вас також можуть зацікавити новини: