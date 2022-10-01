Російські загарбники влучили з зенітно-ракетної системи С-300 у житловий будинок у Миколаєві.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі", - повідомив міський голова.
Також у навколишніх будинках повилітали вікна.
"На щастя, ніхто з жителів не постраждав", - додав він.
Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.
Атака на Миколаїв 30 вересня
Як повідомляв УНІАН, після опівночі 30 вересня російські окупанти обстріляли десятиповерхівку у Миколаєві. Восьмеро людей отримали поранення. Одну із місцевих жительок, яку уламками конструкцій будинку затисло під завалами, згодом деблокували рятувальники.
Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено 7 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів.