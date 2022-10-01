Зокрема, зруйновано квартири на 5 та 4 поверхах.

Російські загарбники влучили з зенітно-ракетної системи С-300 у житловий будинок у Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі", - повідомив міський голова.

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Також у навколишніх будинках повилітали вікна.

"На щастя, ніхто з жителів не постраждав", - додав він.

Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.

Атака на Миколаїв 30 вересня

Як повідомляв УНІАН, після опівночі 30 вересня російські окупанти обстріляли десятиповерхівку у Миколаєві. Восьмеро людей отримали поранення. Одну із місцевих жительок, яку уламками конструкцій будинку затисло під завалами, згодом деблокували рятувальники.

Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено 7 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів.

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