За втрати серед мирних людей можна відплатити лише перемогою України, зазначив мер Миколаєва.

Через обстріли окупантів за час війни у Миколаєві загинула 81 цивільна людина, серед них - одна дитина.

Про це під час прямого ефіру у соціальних мережах заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

"За весь час у нас в місті Миколаєві загинула 81 цивільна людина від російських обстрілів. Звичайно, що ці втрати неможливо компенсувати, і це неймовірне горе. За них можна відплатити лише нашою перемогою. Щодо матеріального майна. Ми підрахували збитки на понад 110 млн грн. Насправді, їх важко підрахувати, бо багато в кого просто знищено житло, його будівництво не в один мільйон обраховується", - сказав він.

Також мер Миколаєва додав, що від обстрілів пошкоджено комунальне майно: три об'єкти соціального захисту, п'ять об'єктів охорони здоров'я, 46 закладів освіти, п'ять закладів фізичної культури і спорту. Також влада отримала 550 звернень про пошкодження житлового сектору.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Миколаєву. 4 квітня Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог обстріляв обласний центр касетними снарядами.

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