Раніше сьогодні Сєнкевич повідомив, що російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту.

Російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом", - зазначив мер.

Росія вже застосовувала в Україні заборонені касетні боєприпаси при обстрілі населеного пункту Криворізького району Дніпропетровської області. ООН отримала й інші підтвердження використання Росією касетних бомб в Україні.

Раніше сьогодні Сєнкевич повідомив, що російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту.

Впродовж доби обстріли лунали по всій Миколаївській області, зокрема по облцентру та Очакову.

За словами голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстріли вісім людей загинули та десятки були поранені.

Як сповіщалося, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів Одеси.

Крім того, 3 квітня близько 22:20 російські окупанти вперше від початку повномасштабної війни обстріляли Тернопільщину. В результаті серйозно пошкоджено один зі стратегічних об’єктів. Одразу після обстрілу поруч із місцем вибуху було помічено дрон. Жертв та постраждалих внаслідок удару немає.

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