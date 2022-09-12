Віталій Гура зробив заяву про свою загибель в ефірі Першого каналу.

"Глава" окупаційної адміністрації Каховського району Віталій Гура живий. Смерть гауляйтера була "інсценована ФСБ", яка отримала відомості про запланований замах на колаборанта.

Такою інформацією поділилися російські ЗМІ з посиланням на заяву Гури на телебаченні.

"Українські ЗМІ показують про мене, що я вже помер, загинув, вбили. [ ... ] На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене йде замах, надали запис, що є, хочуть мене вбити", — повідомив Гура.

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Офіційні коментарі від української сторони щодо ситуації з гауляйтером Каховського району не надходили. Нагадаємо, 6 серпня з'явилася інформація, що на Віталія Гуру скоїли замах. У колаборанта вистрілили з пістолета "Макарова" біля його приватного будинку. Після цього від іншого зрадника, "керівника адміністрації" Нової Каховки Володимира Леонтьєва, надійшли відомості про смерть Гури в реанімації.

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