"Глава" окупаційної адміністрації Каховського району Віталій Гура живий. Смерть гауляйтера була "інсценована ФСБ", яка отримала відомості про запланований замах на колаборанта.
Такою інформацією поділилися російські ЗМІ з посиланням на заяву Гури на телебаченні.
"Українські ЗМІ показують про мене, що я вже помер, загинув, вбили. [ ... ] На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене йде замах, надали запис, що є, хочуть мене вбити", — повідомив Гура.
Офіційні коментарі від української сторони щодо ситуації з гауляйтером Каховського району не надходили. Нагадаємо, 6 серпня з'явилася інформація, що на Віталія Гуру скоїли замах. У колаборанта вистрілили з пістолета "Макарова" біля його приватного будинку. Після цього від іншого зрадника, "керівника адміністрації" Нової Каховки Володимира Леонтьєва, надійшли відомості про смерть Гури в реанімації.
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