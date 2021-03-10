Бойових втрат серед українських воїнів немає.

З початку доби 10 березня російські окупанти чотири рази порушили перемир'я на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:00.

Читайте такожСтало відомо, коли буде презентовано мирний план щодо ДонбасуЗокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті Південного та Троїцького окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - додали у штабі.

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Автор: Антоніна Доломанжи