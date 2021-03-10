З початку доби 10 березня російські окупанти чотири рази порушили перемир'я на Донбасі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:00.
Читайте такожСтало відомо, коли буде презентовано мирний план щодо ДонбасуЗокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті Південного та Троїцького окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - додали у штабі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Україна, Німеччина та Франція розробили мирний план щодо Донбасу, тепер відповідь за Росією - Єрмак
- Україна виступає за розширення мандату місії ОБСЄ на Донбасі
- Робота ТКГ щодо Донбасу заблокована через позицію Росії - ОП
- Мирний план для Донбасу: у Кремлі заявили, що не знають про домовленості України, Франції та Німеччини
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram