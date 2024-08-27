Вчора ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині.

У лікарні померли троє з п’яти госпіталізованих полтавчан, які вчора постраждали внаслідок масованої атаки росіян. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки… За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися", - написав він.

Масована атака РФ 26 серпня

Як повідомляв УНІАН, учора Пронін повідомив про приліт, зазначивши, що ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Він зазначив, що внаслідок цього травмовано пʼять людей.

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26 серпня росія запустила по Україні 236 засобів повітряного нападу. Силами ППО були знешкоджені 102 ракети і 99 БпЛА. Це була одна з найбільших комбінованих ракетно-дронових атак РФ за весь час війни. Росіяни атакували більшість регіонів України.

Станом на учорашній вечір було відомо, що внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.

Ворог намагався завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі України, зокрема паливно-енергетичному комплексу.

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