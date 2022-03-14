Наразі всі деталі з'ясовуються.

На Рівненщині внаслідок авіаудару пошкоджено телевежу.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в Telegram.

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - повідомив він.

Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги, яка станом на 7:17 триває ще з 2:28 14 березня.

У коментарі Суспільному Віталій Коваль розповів, що телевізійну вежу біля Рівного пошкодили внаслідок авіаудару вночі 14 березня о 05:20.

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