Внаслідок авіаудару пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині / фото volynpost.com/
На Рівненщині внаслідок авіаудару пошкоджено телевежу.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в Telegram.
"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", - повідомив він.
Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги, яка станом на 7:17 триває ще з 2:28 14 березня.
У коментарі Суспільному Віталій Коваль розповів, що телевізійну вежу біля Рівного пошкодили внаслідок авіаудару вночі 14 березня о 05:20.