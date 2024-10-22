Відомо про щонайменше одного постраждалого.

У ніч на вівторок, 22 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Суми. Наразі рятувальники шукають під завалами людей.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про ударні безпілотні літальні апарати в західній та південній частинах Сумської області, вони постійно змінювали курс. О 00:55 начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко написав у своєму Telegram-каналі про влучання в житлові будинки.

Виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок влучання в будинок постраждала одна людина, її госпіталізували. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують пошуки.

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Оновлено о 02:25: В Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок авіаційного удару "шахеда" загинули цивільні люди. Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Атаки шахедів на Україну

Як відомо, російські загарбницькі війська майже щоночі запускають по країні безпілотні літальні апарати типу "Shahed". За даними ЗМІ, у вересні окупанти вперше з початку повномасштабного вторгнення здійснювали пуски щодня.

Нагадаємо, останній масований ракетний обстріл України відбувся 4 вересня. Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що загарбники вже готові до наступної великої атаки. За його даними, вони тримають на аеродромах "Оленья" та "Енгельс-2" близько 14 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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