Загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі зі 125-мм гармати.

Державне бюро розслідувань встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці.

Як повідомляє прес-служба ДБР, йдеться про двох військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії.

Команду прицільного вогню по приміщенням Тростянецької районної лікарні, за інформацією правоохоронців, віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов. Роль навідника-оператора виконував військовий на ім’я Айнур Мухаметжанов.

Обом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За інформацією слідства, у березні, під час окупації Тростянця, загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі зі 125-мм гармати.

Як писав УНІАН, медики з цієї лікарні розповідали, що увійшовши в будівлю і побачивши сучасні умови і апаратуру, росіяни озвіріли від люті і заздрості і направили дула танків на лікарню.

Вони здійснили більш як три десятки прицільних пострілів. Життя медиків і пацієнтів врятувало те, що вони весь час жили в підвалі.

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