Правоохоронці розпочали провадження та намагаються зафіксувати злочин.

Стало відомо про загиблого та багатьох поранених у тимчасово окупованому місті Нова Каховка (лівобережжя Херсонщини), по якому російський літак 15 вересня випустив бомбу.

Як повідомили у прес-службі Херсонської обласної прокуратури, наразі за фактом трагедії розпочато розслідування.

"За результатами моніторингу та вивчення інформації в медіа, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством - ч. 2 ст. 438 КК України", - розповіли у відомстві.

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За даними слідства, 15 вересня близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області.

"Попередньо, одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано", - зазначили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці вживають всіх можливі заходи для документування злочину.

За деякими даними, у Нову Каховку ворожа авіабомба, ймовірно, прилетіла з району Хрестівки на лівобережжі Херсонщини.

Атака окупантів на Нову Каховку - деталі

15 вересня армія РФ випустила керовану авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Під обстріл потрапив житловий район "Сокіл".

У Силах оборони півдня України кажуть, що російський літак, намагаючись нанести черговий авіаційний удар по Бериславщині, через власну незграбність випустив керовану авіабомбу по Новій Каховці. Внаслідок цього, КАБ-500 влучила в житловий район. За даними ЗСУ, це не вперше російська авіація завдає ударів по незапланованих окупантами місцях. Наприклад, пілоти РФ випадково "загубили" авіабомби в середмісті російського Бєлгорода.

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