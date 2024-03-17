Агресор двічі штурмував українські позиції на лівобережжі Дніпра та чотири рази - в районі Роботиного та Вербового.

На південному напрямку ЗСУ мінуснули понад 140 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки. Як повідомили у Силах оборони півдня Україні, в цій операційній зоні продовжується потужна щоденна контрбатарейна боротьба.

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. За минулу добу він здійснив 2 спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та 4 - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли військові.

Зазначається, що українські бійці продовжують комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, позиціях і тилах противника.

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Протягом доби ЗСУ отримали підтвердження, що у зазначених зонах поменшало на 142 окупанти, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", 6 гармат (в тому числі "Мста-Б"), 2 міномети, човен, 4 переносних комплекси радіоелектронної боротьби, 24 одиниці автобронетехніки.

"Знищено 2 польові пункти боєпостачання", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. По Малій Токмачці та Макарівці на Запоріжжі вдарили тактичною авіацією, випустивши 9 керованих авіабомб.

Протягом бойової доби окупанти не припиняли терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Застосували 119 FPV-дронів та 127 скидів 164 осколкових боєприпасів. У Бериславі Херсонської області внаслідок ворожого скиду з БпЛА поранено двоє цивільних людей, у Золотій Балці пошкоджено приватний автомобіль.

Окрім того, на Херсонщині ворожі війська 10 разів гатили з артилерії по обласному центру та двічі по Антонівці. Також під обстрілами були Тягинка, Шляхове, Золота Балка, Дудчани, Осокорівка, Ольгівка, Велетенське, Янтарне, Садове, Гаврилівка, Кринки, Іванівка та Берегове. Під час артилерійських обстрілів в Антонівці та Янтарному Херсонської області поранено дві людини та пошкоджено три приватні житлові будинки.

Також на Запоріжжі артударів ворог завдавав по Гуляйполю, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці, Вербовому, Левадному, Кам’янському та П’ятихатках. Зруйновано об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

"Вісім разів артилерійський ворожий вогонь накривав Нікополю та Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині. В Нікополі поранено двох цивільних людей, пошкоджено три десятки приватних будинків, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, лінії електропередач та газогону", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони, потерпали від ворожого вогню Очаків і мешканці Куцурубської громади на Миколаївщині. Окупанти знов вдарили по житлових будинках.

Наразі відомо, що кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії РФ перебувають у пунктах базування.

Втрати окупантів на півдні

Нагадаємо, за попередню бойову добу на півдні ЗСУ мінуснули понад сотню російських загарбників та техніку. За той же час противник здійснив три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та сім - у районі Роботиного в Запорізькій області. Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, загарбники відійшли на вихідні позиції.

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