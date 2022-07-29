У Запорізькій області палав склад російських окупантів - піднімався високий стовп темного диму.
Склад супротивника покинув "чат", поділився очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.
"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали воєнні та цивільні обєкти, вбили та поранили багато мирних жителів і захопили низку населених пунктів на сході й півдні нашої держави.
Воїни Збройних сил України давали гідну відсіч окупантам. 29 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині воїни за ніч знищили склади ворога у чотирьох населених пунктах.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Перекидає війська у пастку: у Зеленського назвали нову стратегічну помилку Росії
- Намагалися обдурити ЗСУ: на Донбасі окупанти порушили звичаї війни - Генштаб
- У МЗС України розповіли про "знаки" від Росії: чого хоче Москва