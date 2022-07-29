Очільник Нікопольської РВА показав знімок враженого ворожого складу.

У Запорізькій області палав склад російських окупантів - піднімався високий стовп темного диму.

Склад супротивника покинув "чат", поділився очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали воєнні та цивільні обєкти, вбили та поранили багато мирних жителів і захопили низку населених пунктів на сході й півдні нашої держави.

Воїни Збройних сил України давали гідну відсіч окупантам. 29 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині воїни за ніч знищили склади ворога у чотирьох населених пунктах.

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