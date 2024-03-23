Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях "прильотів".

У Запоріжжі значно зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, яку росіяни здійнили вранці 22 березня.

Так, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), від учора рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних влучань.

"Внаслідок ракетної атаки постраждало 29 осіб, з них двоє дітей; троє людей загинули, з них одна дитина", - інформує ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 33 мешканцям будинків та родичам постраждалих.

Удар окупантів по Запоріжжю

22 березня росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергосистему України, в тому числі поціливши і по житловим квартам. Зокрема по Запоріжжю окупанти випустили 20 ракет. 8 ракет влучили по найбільшій в Україні гідроелектростанції – ДніпроГЕС, у Запоріжжі. Нині cтанція не працює.

Вчора повідомлось, що у місті великі руйнування у приватному секторі – ціла вулиця перетворилась на руїни. Також пострадали багатоповерхівки. Зазначалось, що троє людей загинули, ще 20 травмовані унаслідок ранкової атаки.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя загинули 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько. Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка – водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

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