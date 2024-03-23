З початку повномасштабної війни окупанти неухильно обстрілювали енергосистему України та знижували генерацію нею електроенергії.

Російські окупанти завдають ударів по енергетичних об'єктах України, щоб підірвати її оборонно-промисловий потенціал. Крім того, щоб зруйнувати енергетичну систему України, ворог намагається використати дефіцит систем ППО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. У своєму звіті аналітики нагадали, о масові атаки загарбників цієї зими були переважно спрямовані на підприємства української оборонно-промислової бази. У зв'язку з цим в ISW вважають, що й атаки на енергоінфраструктуру націлені на руйнування енергетичної мережі, щоб зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ.

"Російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Зокрема для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони", - пояснюють експерти.

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Інститут вивчення війни нагадав, що за ці два роки російські окупанти неухильно обстрілювали енергосистему України та знижували генерацію нею електроенергії. Це почалося з захоплення ЗАЕС та Каховської гідроелектростанції у 2022 році. Вже у 2023 році греблю підірвали, а зараз було пошкоджено Дніпровську гідроелектростанцію (ДГЕС) у Запоріжжі. Атаки вивели ДГЕС з ладу, а її ремонт займе деякий час.

На думку аналітиків, ракетні обстріли можуть підтримати зусилля Росії на дестабілізацію ситуації в країні, оскільки Кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

"Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що Росія готує інформаційні операції, спрямовані на те, щоб неправдиво представити Україну як країну без влади", - додали у ISW.

Ракетна атака 22 березня

22 березня окупанти здійснили масовий комбінований удар "шахедами" у поєднанні з ракетами різних типів на інфраструктуру України. РФ випустила по Україні 151 засіб ураження. Сили ППО збили 92 ворожі повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 35 крилатих ракет, дві ракети Х-59.

Однією з мішеней російської атаки, по якій ворог випустив 8 ракет, стала ДніпроГЕС. Об'єкт був виведений з ладу, але небезпеки не представляє.

В українському Уряді назвали атаку однією з найбільших на українську енергетику від початку війни.

Через ракетну атаку аварійні відключення введено в 7 областях.

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