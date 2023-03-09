Без електропостачання може залишитися все місто, попередив мер.

Міський голова міста Житомир Сергій Сухомлин зазначає, що наразі, після обстрілу з боку російських окупантів, близько 50% міста залишається без електроенергії.

Про це він сказав під час брифінгу. Говорячи про наслідки обстрілу для Житомира, мер зауважив, що постраждала енергетична інфраструктура міста. "Наслідки достатньо складні для міста Житомира. Бо вже зранку в кранах людей води не було. Був знеструмлений водоканал, інші об'єкти Житомира. І тільки приблизно в обід почали частково підключати деякі об'єкти", - розповів він.

"Наразі приблизно 50% Житомира без електроенергії. І я думаю, що найближчим часом, приблизно ще година, і, я думаю, буде відключення знов усього Житомира", - сказав Сухомлин.

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Мер розповів, що частину об'єктів критичної інфраструктури міста було підключено до генераторів. У місті не працює електротранспорт, на маршрути виведено додаткові автобуси. Сухомлин зауважив, що жертв унаслідок обстрілу немає.

Ворожий ракетний удар 9 березня 2023 - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, російські окупанти здійснили черговий масований удар по Україні. Атака тривала понад шість годин, за цей час ворог випустив 81 ракету різного базування, у тому числі "Калібри" та "Кинджали". Крім того, було здійснено вісім пусків ударних безпілотників Shahed-136/131.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" протиповітряна оборона знищила 34 крилаті ракети, а також чотири БПЛА Shahed-136/131. Крім того, вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ.

У Житомирі більшість мешканців залишилися без електропостачання та води. За словами голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, російські загарбники вразили дронами об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській області. Без енергопостачання залишилися майже 150 тис. абонентів.

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