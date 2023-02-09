У ніч проти 9 лютого обстріл з боку росіян пошкодив приватні будинки, автомобілі, а також міську інфраструктуру.

Внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами міста Нікополь у Дніпропетровській області загинула одна людина.

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. За його словами, у ніч проти 9 лютого обстріл з боку росіян пошкодив приватні будинки, автомобілі, а також міську інфраструктуру.

Також мер Нікополя зазначив, що в місті були пошкоджені газогін і лінії електропередач.

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"9 лютого, четвер, ранок. Вечір, ніч у тривогах, із обстрілом. На зараз відомо про пошкодження 16 приватних будинків, 2 автомобілів, 7 господарчих споруд, приватного підприємства. Зруйновано 1 господарчу споруду. Ушкоджень зазнали лінії електропередач та газогін. Фахівці працюють над їх відновленням. На жаль, внаслідок обстрілу загинула 1 людина", - повідомив він.

Саюк зазначив, що місцева влада й комунальні підприємства продовжують працювати над усуненням наслідків обстрілу, а вся інфраструктура в місті працює. Також він закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни завдали 3 ракетних і 45 авіаударів. Внаслідок цих злочинів загинули три людини, ще троє українців знаходиться у важкому стані. Також російські окупанти здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

Зокрема, 8 лютого росіяни завдали ракетного удару по Семенівській громаді Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще двоє перебувають у тяжкому стані.

Окрім цього, 8 лютого російські окупанти вдарили по Харківській області, внаслідок чого поранення дістали восьмеро людей. А пізно увечері 7 лютого росіяни обстрілювали Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого поранено 16-річну дівчину, загинула літня жінка.

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