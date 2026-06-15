Українські дрони перерізають 'артерію' Москви до Криму, - FT

Українські удари по логістичних маршрутах РФ різко скоротили постачання пального до окупованого Криму, спричинивши ризик ізоляції півострова.

Життя в окупованому Криму стрімко звузилося до пошуку пального – мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки. На тлі українських ударів по логістичних маршрутах Росії ситуація з постачанням на півострові різко погіршилася, пише Financial Times.

У місцевих чатах з’являються поради щодо "виживання" в умовах дефіциту, а у Севастополі мешканці вже змушені використовувати QR-коди для купівлі пального. Призначена Росією адміністрація переконує, що код дозволяє придбати лише обмежену кількість бензину.

"На жаль, бензовози не змогли дістатися до міста минулої ночі", – написав гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

Відео дня

Україна посилила атаки на ключові маршрути постачання, які з’єднують окупований Крим із материковою частиною Росії через захоплені території.

Командир українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив:

"Україна ізолює Крим найближчим часом".

Під ударами опиняються мости та автомагістралі в районах Чонгару, Армянська та Генічеська, що є критичними пунктами сухопутного коридору.

Ефект на логістику РФ

Аналітики відзначають суттєве падіння транспортної активності. За даними досліджень, середньодобовий рух на ключовій автомагістралі скоротився більш ніж на 40%, приблизно до 6500 транспортних засобів на початку червня.

Французький аналітик відкритих джерел Клеман Молін зазначає, що з травня зафіксовано щонайменше 375 українських ударів по вантажівках і транспортних засобах на окупованих територіях.

"Більше половини цих атак сталися на автомагістралі", – додав він.

Експерти пояснюють, що півострів повністю залежить від постачання з материка.

Сергій Вакуленко з Фонду Карнегі за міжнародний мир зазначає:

"Щодо палива, залізниця набагато ефективніша за автомобільну, оскільки один поїзд може перевозити до 170 автоцистерн".

Водночас українські удари поблизу ключових транспортних вузлів змушують Росію обмежувати перевезення, зокрема через Керченський міст.

"Крим перетворюється на острів"

Аналітики вважають, що українська кампанія може мати довгостроковий стратегічний ефект. Колишній український підполковник і співдиректор Центру Разумкова Олексій Мельник заявив:

"Крим перетворюється на острів для Росії. Історія Криму показує нам, що його дуже легко захопити і дуже важко утримати".

Він додав, що подальше продовження атак може змусити Москву "зробити дуже складний вибір" щодо утримання півострова.

Удари по "артеріях" Криму - останні новини

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що завдяки ударам Сил оборони України по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася. Ще 3-5 днів тому було понад 50 штурмових дій на півдні, а за минулу добу зафіксовано вдвічі менше, сказав військовий.

Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що через тимчасово окупований Крим прокладаються маршрути для ударів по військових об’єктах у Новоросійську. За його словами, дії ЗСУ щодо ураження об'єктів на півострові дозволяють збільшувати зону українського контролю в Чорному морі. При цьому саме у Криму вистачає важливих цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: