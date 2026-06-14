Росію атакували дрони: горить найбільший хімічний завод і нафтобаза (відео)

Новомосковський "Азот" є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив у Росії.

В ніч на 14 червня кілька регіонів Росії зазнали атак дронів. У мережі пишуть про удари по найбільшому хімкомбінату в Тульській області, а також по нафтобазі в Ярославській області.

Так, у Новомосковську Тульської області після атаки дронів загорівся хімкомбінат "Азот". У мережі публікують відео прольоту дронів, вибухів, а потім і сильної пожежі на території заводу. Супутниковий сервіс відстеження температурних аномалій NASA Firms також фіксує кадри пожежі.

Місцева влада також підтвердила приліт. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що уламки українських БПЛА впали "на територію одного з промислових підприємств Новомосковська".

Відео дня

Новомосковський "Азот" є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив у Росії, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, азотну кислоту, аргон, метанол.

Продукція заводу використовується і для російського ОПК. Зокрема, оцтова та азотна кислота використовуються для виробництва октогену та гексогену, а ті, у свою чергу, – для артилерійських снарядів.

Також дрони атакували нафтобазу "Спецторг Плюс" у Рибінську Ярославської області. У мережі публікують відео пожежі та величезних стовпів диму.

Нафтобаза "Спецторг Плюс" розташована поруч із Ярославським НПЗ, вона містить резервуари на понад 300 тисяч кубометрів. Через стратегічне значення для енергетики РФ та забезпечення армії окупанта нафтобаза регулярно ставала ціллю українських безпілотників.

Також тг-канал Astra пише, що у Вязьмі Смоленської області після атаки дронів виникла пожежа в районі залізничного депо.

Удари по Росії - останні новини

в ніч на суботу, 13 червня, у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ безпілотники атакували морський термінал. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, в результаті якої загинула одна людина, ще троє отримали поранення. А 12 червня були уражені два нафтопереробні заводи в Татарстані.

Також у ніч на 12 червня дрони СБС атакували місця дислокації російських військових на полігоні у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Під удар потрапили підрозділи, які проходили підготовку перед відправкою на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: