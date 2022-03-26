Чоловік перевозив вибухонебезпечні предмети просто в багажнику машини. Під час вивантаження вони здетонували.

Через необережне поводження з боєприпасами стався вибух у Миколаєві: одна людина загинула, ще одна постраждала.

Як повідомила поліція області, все сталося 25 березня вдень біля одного з багатоповерхових будинків у мікрорайоні ПТЗ.

"Пролунав вибух. На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула", - йдеться в повідомленні.

Потерпілий розповів, що знайшов за містом снаряди, завантажив їх до багажника машини та повіз додому. Коли приїхав, разом зі знайомою почав діставати вибухонебезпечні предмети, а вони здетонували.

Вирішується питання щодо внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

"Торкатись, а, тим більше переміщати вибухові пристрої смертельно небезпечно. Про виявлення подібних знахідок необхідно одразу повідомляти на спецлінію 102 або 101 - вам допоможуть тільки фахівці", - нагадують правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, поки він не здетонував. Постраждалих забрали до лікарні.

А в Одесі на пляжі вибухнула міна.

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