Один із підлітків після вибуху перебуває в реанімації, зазначили в Запорізькій ОВА.

У Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом поки він не здетонував, постраждалих госпіталізовано.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно, міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти, 2007, 2008, 2009 років народження, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина, 2008 р. н., перебуває у реанімації", - йдеться у повідомленні.

Керівництво Запорізької ОВА нагадало, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики".

"Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки - начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети", - підкреслили в ОВА.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну місяць тому - рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, зокрема Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 24 березня відомо про загибель 128 дітей.

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