На засіданні також було визначено першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях України.

Учасники засідання Ставки верховного головнокомандувача обговорили події на південному напрямку фронту. Як повідомляє прес-служба ОПУ, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій. Окрему увагу члени Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту", - йдеться у повідомленні.

Учасники засідання також визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях. Крім того, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

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Зазначається, що у засіданні взяли участь керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Операція зі звільнення Херсона: головне

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із правобережжя Херсонщини. Того ж дня командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони залишають правий берег Херсонської області.

В місті Херсон замайорів український прапор, світлини 11 листопада почали розповсюджувати місцеві журналісти.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що керівництву російської армії необхідно щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсонської області, адже нині в області перебуває близько 40 тисяч окупантів.