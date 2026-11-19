Бізнесмен вважає свій внесок в підтримку України найбільшим серед приватних осіб.

Американський мільярдер Ілон Маск наголосив, що Starlink є цивільною системою і не призначена для наступальних операцій, які призводять до загибелі людей. Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

Маск пояснив, що не хоче особисто ухвалювати рішення, від яких залежить життя військових і цивільних.

Мільярдер зазначив, що з самого початку він підкреслював, що цивільному призначенні Starlink. З цієї причини для наступальних операцій із використанням дронів, які призводять до загибелі людей, він запропонував використовувати іншу систему – Starshield, яка перебуває під контролем уряду США.

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"Не просіть мене, приватну особу, приймати рішення, що ведуть до вбивств і часом спричиняють загибель невинних людей – не лише військових. Це не моя компетенція", – сказав Маск.

Він поскаржився на постійний тиск із вимогами ухвалювати такі рішення та назвав це обурливим.

Мільярдер запевнив, що його компанія не вимикала Starlink для України. Він також заперечив, що кілька років тому під час наступальної кампанії України проти флоту РФ в Севастополі система нібито перестала працювати.

"Ми не вимикали Starlink. Це неправда", - додав бізнесмен.

Він не погоджується з риторикою, за якою Україна є доброю стороною, а Росія – поганою, тому будь-які дії проти росіян виправдані.

"Це жорстоко, і займати таку позицію – жахливо", - вважає Маск.

Бізнесмен закликав співчувати не лише українським військовим, які гинуть на фронті, а й російським солдатам, яких, за його словами, примусово мобілізували та змусили опинитися на передовій.

"Ніхто не йде на фронт добровільно лише для того, щоб загинути від удару дрона. Ці сини більше ніколи не побачать своїх батьків", - додав він.

При цьому, Маск заявив, що Starlink залишається основою системи зв’язку для українських збройних сил і країни загалом. Він зазначив, що якби систему вимкнули, український фронт миттєво занепав би.

Тому бізнесмен вважає свій внесок в підтримку України найбільшим серед приватних осіб.

"Навіть сьогодні Starlink залишається основою системи зв’язку для українських збройних сил і для України в цілому. Якби ми вимкнули Starlink, весь український фронт миттєво б занепав. Цю дію можна охарактеризувати лише як надзвичайну підтримку України", - підкреслив Маск.

Обмеження швидкості Starlink

Раніше УНІАН повідомляв, що один з офіцерів, який брав участь в операції, розповів The Times, що удари по Кримському мосту довели, що Україна більше не потребує мереж Starlink і Starshield Ілона Маска для проведення ударних місій. Журналісти зазначають, що Києву вдалося обійти нещодавні обмеження США щодо їхнього використання. Це стало "справжнім досягненням". Офіцер розповів, що вперше в історії було використано дрони, щоб передати відеосигнал ракетам – і вони змогли влучити саме в ті точки мосту, які були потрібні.

Також ми писали, що обмеження Starlink робить Україну вразливою до атак російських безпілотників і чинить тиск на президента Володимира Зеленського з метою змусити його поступитися Росії. Автори припустили, що вирішенням цієї проблеми міг би стати перехід від SpaceX до французької компанії Eutelsat. Однак французька компанія має нижчу пропускну здатність і слабший сигнал. Окрім цього, такий перехід вимагатиме нових терміналів та інфраструктури, сумісних із Eutelsat.

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