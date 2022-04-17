Загарбники кинули у бій усі засоби й скидають на місто бомби вільного падіння, щоб здобути хоч якусь перемогу.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що угруповання російських військ, яке тримає в блокаді Маріуполь, ослабло. Загарбники намагаються здобути хоч якусь перемогу у місті.

Про це він розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"За деякими даними, різко ослабло маріупольське угруповання, російське. Частково вибите, частково вивели на напрямок головного удару туди, на північ. Ці дані звичайно вимагають перевірки, але воно стало чи не вдвічі меншим, – сказав Арестович.

При цьому радник голови ОП підкреслив, що цю інформацію треба перевіряти.

Арестович констатував, що окупанти використали в Маріуполі всі наявні засоби, зокрема важкі надзвукові літаки Ту-22 для скидання бомб вільного падіння на завод "Азовсталь".

"Бо всі засоби старші командири вже кинули в бій. Але в "Азовсталі" там такі укриття й підземні можливості, що навіть Ту-22 не впораються", – заявив радник глави ОПУ.

Він нагадав, що президент назвав знищення захисників Маріуполя підставою для виходу України з переговорного процесу.

"Ніякої мирної угоди, будемо воювати, поки не вб'ємо всіх до останнього. А шансів у нас це зробити набагато більше, ніж у них (окупантів. – Ред.) виконати хоч якесь завдання, крім захоплення Маріуполя, якщо воно взагалі відбудеться" – висловив переконання Арестович.

Бої за Маріуполь

Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Увечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку"Азов".

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