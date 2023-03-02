Унаслідок вибуху загинули чоловіки, наймолодшому - 21 рік.

У Харківській області на території Ізюмського лісового господарства автомобіль підірвався на протитанковій міні, четверо чоловіків загинули.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив, що на Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. "На території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка працівник цього господарства та ще троє чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні", - йдеться у повідомленні.

На місці загинули чоловіки у віці 21, 39, 43 та 54 роки.

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Синєгубов наголосив, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами, тому відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя.

Новини Харківської області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого в селі Волохів Яр Харківської області на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Він був госпіталізований з осколковим пораненням.

У жовтні 2022 року в Ізюмському районі на міні підірвалася машина зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій - загинули дві особи, а четверо людей отримали поранення.

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