На місці працюють рятувальники.

Внаслідок останнього російського удару в Основ'янському районі Харкова зруйновано школу, повідомляє Суспільне.

Ракета окупантів поцілила у двоповерховий освітній заклад, внаслідок цього стався обвал. Також на місці вибуху утворилася вирва, наповнена водою, її діаметр - близько 10 метрів. Крім того, у декількох приватних будинках неподалік вибило вікна.

На місці російського удару працювали рятувальники. Вони сказали журналістам, що російська ракета могла пошкодити підземний водогін.

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Як повідомляв УНІАН, минулого вечора у Харкові пролунали гучні вибухи. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що місто обстріляли з району російського Бєлгорода. За попередніми даними, загарбники били по місту з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що вони зафіксували "приліт" поряд з одним з житлових будинків, людям вибило вікна. Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про пошкодження освітньої установи. На той момент про постраждалих не повідомляли.

Сергій Мельник закликав харків’ян бути особливо уважними до сигналів про повітряну небезпеку цієї ночі, оскільки окупанти не мають жалю до цивільних.

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