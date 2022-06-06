На Південнобузькому напрямку супротивник зосереджує зусилля на інженерному обладнанні оборонних рубежів, зазначили у Генштабі армії України.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються утримати позиції та готуються до активізації бойових дій.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Богоявленка, Володимирівка, Малинівка та Щербаки.

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та інженерному обладнанні оборонних рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що для розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Влада Росії не оголошувала Україні війну, а назвала дії своїх сил "спецоперацією", в тому числі для "демілітаризації" громадян нашої країни.

Окупанти спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й житло цивільних. Пізніше супротивник спробував наступати на сході української держави. За офіційними даними, через дії окупаційних сил лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

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