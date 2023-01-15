Унаслідок ворожого удару виникла серйозна пожежа, зазначили в Офісі президента.

У Херсоні російські снаряди влучили у приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

Супротивники знали, куди завдають удар, повідомили в Офісі президента. "Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі інформації про постраждалих немає.

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"Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", - уточнили в ОП.

Ситуація в Херсоні зараз - що треба знати

Раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні.

Росіяни вже не раз відкривали вогонь по місту, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. На початку січня повідомлялося, що через ворожі удари з 20 листопада загинули 65 людей.

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