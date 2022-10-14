Під ранок сьогодні окупанти обстріляли один з населених пунктів Березнегуватської громади.

Кількість жертв обстрілу Миколаєва російськими окупантами 13 жовтня зросла до семи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За інформацією ГУ ДСНС України у Миколаївській області, аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку після нічного обстрілу, 13 жовтня, продовжуються. Всього з-під завалів деблоковано п'ять людей, врятований 11-річний хлопчик помер у лікарні", - зазначив він.

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Крім того, рятувальники деблокували тіло співробітника Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій з-під завалів човникової станції.

"Наразі внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Миколаєву кількість жертв становить сім людей", - написав Кім.

Він також зауважив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

"Сьогодні, 14 жовтня, о 04:20 під час обстрілів одного з населених пунктів громади було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Без жертв та постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Також 13 жовтня, з 19:00 до 20:00, сталися обстріли околиць села Інгульської громади, постраждалих та руйнувань немає.

Масований обстріл Миколаєва 13 жовтня

Вночі 13 жовтня російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв, повністю зруйнований 5-поверховий житловий будинок. Повідомлялося, що у результаті удару загинуло чотири людини.

Кім повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку було врятовано 11-річного хлопчика. Згодом він повідомив, що хлопчик помер: дитину привезли на діаліз до обласної лікарні, і там у нього сталася зупинка серця.

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