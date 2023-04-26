Крім того, на території Юнаківської громади на міні підірвався трактор.

В середу, 26 квітня, окупанти випустили по прикордонню Сумщини 100 снарядів, застосувавши авіацію, артилерію та міномети. В результаті атаки є поранені, пошкоджені житлові будинки.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської. Так, по Середино-Будській громаді з боку РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії – 15 прильотів. Також ворог обстрілював громаду з РСЗВ "Град" – 4 прильоти.

Крім того, з гелікоптера по м. Середина-Буда випущено чотири некерованих ракети. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотири житлові будинки. У Есманській громаді зафіксовано 7 прильотів з міномета. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та надвірні будови.

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"Юнаківська громада: 18 мін росіяни скинули на територію громади. За результатами одного з обстрілів (4 прильоти) поранень зазнали двоє жителів с. Басівка. Поранених доставлено до лікарні. Крім того, на території громади підірвався на міні трактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав", – інформують у ОВА.

У Білопільській громаді зафіксовано 15 прильотів з міномета та 30 пострілів з АГС. Шалигинську громаду також обстріляли з території РФ з артилерії – 2 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Обстріли України з боку РФ: останні новини

Надвечір 25 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область. Росіяни обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого було пошкоджено вісім приватних будинків.

Крім того, загарбники вдарили по Купʼянську Харківської області. Вогонь вели просто по центру міста. Там загинула одна людина, ще десятеро були поранені.

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