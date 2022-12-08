Окупанти не обирали цілі, а стріляли по місту хаотично.

Російські війська обстріляли Миколаїв уперше з 11 листопада. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ЗСУ готують "контрзаходи".

"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Обстрілів не було з 11 числа (листопада – ред.), майже місяць. З військовими переговорили – ми готуємо пакет контрзаходів окремий, виходячи з того, що вони (росіяни – ред.) зробили", - розповів Кім у своїх соцмережах.

За словами Кіма, окупанти не обирали цілі, а стріляли по місту хаотично.

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"Вони (росіяни – ред.) спеціально виїхали ближче до лінії фронту – на обстрільну дистанцію та навмисне обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі. Тобто, "пальцем в небо", по гугл-карті, мабуть, стріляли. Тому будемо реагувати відповідно", - зазначив голова ОВА.

Новий обстріл Миколаєва

Російські війська випустили ракети по прифронтовому Миколаєву у ніч на 8 грудня. За даними міської влади, ворог влучив у міську автобазу з громадським транспортом, що підтверджують опубліковані кадри.

Інша ракета впала у відкритій місцевості.

Всього окупантами протягом нічного терору знищено 21 одиницю техніки – переважно пасажирські автобуси та автотехніка. Також пошкоджень зазнала двоповерхова будівля – вона частково зруйнована.

Наразі під окупацією в Миколаївській області залишається Кінбурнська коса – з трьома невеликими населеними пунктами. Якщо ЗСУ візьмуть її під контроль, то зможуть відбивати атаки РФ з узбережжя Чорного моря, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

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