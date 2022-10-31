Він заявив, що "це не все", що Росія могла б зробити.

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав сьогоднішній масований обстріл України відповіддю на вибухи в окупованому Криму.

Так він відповів на питання журналіста про те, чи можна вважати ранкову атаку відповіддю на "недавні події в Севастополі".

"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", - сказав він.

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Також він заявив, що атака на кораблі Чорноморського флоту частково йшла в коридорі, по якому вивозиться зерно.

Масований обстріл України 31 Жовтня

Як повідомляв УНІАН, вранці Російська Федерація знову вчинила масований удар по території України.

Частина ракет потрапила в об'єкти критичної інфраструктури в декількох регіонах.

Одна зі збитих ракет впала на території Молдови. У МЗС країни назвали нові удари по Україні кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 55 крилатих ракет, випущених сьогодні окупантами, Повітряним силам вдалося збити 45.

Атака на Чорноморський флот

29 жовтня в окупованому росіянами Севастополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що бухту атакували безпілотники.

В результаті вибуху кілька російських кораблів отримали пошкодження, в тому числі фрегат "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що до цього причетні фахівці Військово-Морських сил Великобританії.

Того ж дня в Росії заявили, що виходять із зернової угоди.

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