Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав сьогоднішній масований обстріл України відповіддю на вибухи в окупованому Криму.
Так він відповів на питання журналіста про те, чи можна вважати ранкову атаку відповіддю на "недавні події в Севастополі".
"Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити", - сказав він.
Також він заявив, що атака на кораблі Чорноморського флоту частково йшла в коридорі, по якому вивозиться зерно.
Масований обстріл України 31 Жовтня
Як повідомляв УНІАН, вранці Російська Федерація знову вчинила масований удар по території України.
Частина ракет потрапила в об'єкти критичної інфраструктури в декількох регіонах.
Одна зі збитих ракет впала на території Молдови. У МЗС країни назвали нові удари по Україні кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.
У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 55 крилатих ракет, випущених сьогодні окупантами, Повітряним силам вдалося збити 45.
Атака на Чорноморський флот
29 жовтня в окупованому росіянами Севастополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що бухту атакували безпілотники.
В результаті вибуху кілька російських кораблів отримали пошкодження, в тому числі фрегат "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".
У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що до цього причетні фахівці Військово-Морських сил Великобританії.
Того ж дня в Росії заявили, що виходять із зернової угоди.