Речниця ОК "Південь" зазначила, що в Росії наростає істерія.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи в тимчасово окупованому Севастополі та заявила, що Чорноморський флот Російської Федерації "худне" і перетворюється на флотилію.

Про це вона розповіла в ефірі Радіо НВ.

"Для корабельного угруповання це потужний ляпас, оскільки вони з кожним разом втрачають розуміння, що вони є флотом. Втративши флагман і втрачаючи свої потужності, вони перетворюються на флотилію і худнуть далі", – наголосила Гуменюк.

Відео дня

За її словами, росіяни виявилися жертвами "власної величі", а всередині РФ наростає істерія.

"Чим більша ця істерика, чим більше намагання підкреслити власну "велич", тим і (більш – ред.) вражаючий результат. Причому вражає він не тільки в емоційному плані, а й у прямому сенсі. Вони виявилися жертвами власної "величі". Настільки потужно намагалися захищатися від "загону бойових комарів", направлених, вочевидь, після заяви в ООН, що розривом своєї ж власної ракети побили свої ж кораблі. Будемо спостерігати далі", – зазначила речниця ОК "Південь".

Вибухи в окупованому Севастополі: що відомо

В тимчасово окупованому Криму 29 жовтня 2022 року пролунали вибухи у Севастопольскій бухті. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, там нібито вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ, серед яких фрегат і десантний корабель.

Згодом Міноборони РФ повідомило про те, що о 4:20 ранку кораблі Чорноморського флоту були атаковані на своїх пунктах базування в Севастополі. У Росії стверджують, що за атакою стоїть Україна, яка для цього використовувала десять БПЛА та автономні морські безпілотники.

Водночас речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк потролила росіян припущенням, що це були "бойові комарі".

Вас також можуть зацікавити новини: